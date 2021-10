Eduin Caz vocalista de Grupo Firme regresa a TikTok con DIVERTIDO baile: VIDEO

Eduin Caz se ha convertido en uno de los artistas más queridos de la música regional mexicana, su trabajo junto a Grupo Firme y su gran personalidad han enamorado a millones de personas.

Son sus fanáticos los que hicieron que el músico decidiera regresar a crear contenido para TikTok y de esta manera abarcar más redes sociales e internet con su buena vibra.

El músico sinaloense compartió un video en el que aparece bailando frente a un espejo con un conjunto deportivo y después hace una transición en la que se muestra con lujosas prendas de la marca Louis Vuitton.

No es secreto que al intérprete de “El amor no fue pa´mí” y “Ya supérame” le gusta vestir las mejores marcas y cuando no usa alguna firma reconocida, arma su outfit del día con ropa de su línea de camisetas, playeras y camisas.

Eduin y su uso de las redes sociales

El cantante utiliza sus canales para comunicarse con sus fans, siempre sube fotografías donde da a conocer cada uno de sus pasos, muestra momentos familiares, pero tambien los diversos procesos de Grupo Firme, sus giras y lo que pasa antes, durante y despues de los conciertos.

Recientemente el vocalista de Grupo Firme hizo un atento llamado a sus seguidores en Instagram, el músico los invitó a que lo ayudaran a dar con el paradero de una persona a quien desea ayudar.

Se trata de un niño que canta en la línea de México y Estados Unidos “¿Alguien me puede dar informes sobre el niño que canta en la línea y mantiene a su abuelita? Quiero conocer y ayudarlo”, preguntó Caz, por lo que esa es otra de las funciones que le encuentra a además de entretener a su audiencia con sus ocurrencias y música.

Seguir leyendo

¿Eduin Caz y J.Balvin ya preparan colaboración? Esta es la prueba

Eduin Caz habla de su dueto con Maluma y con sugerente imagen dice que va a estar MUY bueno

Esposa de Eduin Caz REVELA cuántos hijos tendrá la pareja