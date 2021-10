Galilea Montijo y Andrea Legarreta se enfrentan a Shanik Berman en acalorada discusión por Araceli Arámbula: VIDEO

Las queridas y bellas conductoras del programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta protagonizaron una acalorada discusión con la reconocida periodista de espectáculos, Shanik Berman debido a que no estuvieron de acuerdo en que se defendiera a los reporteros que le abrieron la puerta de su camioneta a Araceli Arámbula por conseguir una foto de uno de sus hijos que tuvo con Luis Miguel.

El encontronazo ocurrió durante la transmisión de este miércoles 20 de octubre cuando Shanik Berman se disponía a presentar una cápsula de una entrevista a Arturo Carmona en la que el actor le manifestaba su total apoyo a Araceli Arámbula, sin embargo, la periodista quiso hacer énfasis en que supuestamente “La Chule” había agredido a una reportera, por lo que Galilea Montijo no dudó en salir a contrariar a la periodista.

“No, no, no, lo acabamos de ver en la mañana, ellos fueron los que abrieron la puerta, ahí está el video, ¿qué harías tú si alguien que no conoces te abre la puerta?”, señaló enérgicamente Galilea, quien fue respaldada por Andrea Legarreta pues reiteró que está en contra del actuar de los periodistas, además, le advirtió a Shanik que nunca hiciera lo que sus compañeros, sin embargo, ya no se pudo escuchar más pues se transmitió la entrevista a Arturo Carmona.

“Los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina”

Tras finalizar el clip de la entrevista con el actor que fue pareja de Araceli Arámbula, la discusión sobre el tema continuó en el foro del matutino de Televisa y Shanik Berman avivó la discusión al asegurar que la tarea de los periodistas de espectáculos es “meterse hasta la cocina”, sin embargo, no había terminado de completar la frase cuando nuevamente las conductoras la interrumpieron para mostrarse en contra de sus afirmaciones.

“No güera, no estamos de acuerdo contigo”, dijo Galilea Montijo, quien nuevamente fue apoyada por Andrea Legarreta, que en tono más elevado dijo, “No te pueden abrir la puerta y si tú vas con tus hijos y no quieres que los veas y has cuidado su privacidad no está bien, no, perdón mi güera, te amo, pero no está bien. ¡Qué fregones me salieron! Abrirme la puerta para tomar a tus hijos, no”.

Para finalizar la discusión Galilea Montijo reiteró que no compartían la forma de pensar de la periodista. “El mismo respeto que ustedes se merecen, del otro lado, nosotros también nos merecemos el mismo respeto y siempre hay una línea y con tus hijos cualquiera nos volvemos unas leonas, yo si le cierro los ojos a quien sea” finalizó Galilea Montijo.

La situación se puso tan intensa, que Paul Stanley, quien estaba presente en la mesa, decidió no meterse en la discusión pues notó que sus compañeras de emisión estaban realmente enojadas con la periodista, quien al quedarse sin argumentos prefirió cambiar el tema, sin embargo, Galilea Montijo trató de suavizar la situación y lanzó una pequeña broma y pos si faltara algo, Andrea Legarreta remató diciendo que los carros son un espacio privado y que los periodistas deben respetarlo.

SIGUE LEYENDO:

Querido conductor de Hoy humilla a invitado EN VIVO; así le respondió frente a todos sus compañeros

Conductor de Hoy RENUNCIA por problemas económicos, ¿no le pagan bien en el matutino?