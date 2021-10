Andrea Legarreta y su ENEMISTAD con exconductora de "HOY"; reveló TODA su VERDAD

Andrea Legarreta ha sido blanco de la polémica en más de una ocasión en su paso por el programa matutino “Hoy”, aunque esta vez fue ella quien rompió el silencio y contó su versión sobre la enemistad que existe con su excompañera Anette Cuburu, misma que habría terminado en una fuerte discusión.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, la conductora estrella de “Hoy” decidió responder a las explosivas declaraciones que hizo Anette Cuburu en el mismo espacio, asegurando que existía un conflicto entre ellas luego de estar juntas en el matutino.

Andrea Legarreta detalló que conoció a Cuburu cuando entró al matutino, aunque en ese momento Anette tenía una buena relación con Galilea Montijo y la hacían sentir excluida; sin embargo, se dijo sorprendida por las explosivas declaraciones ya que pensaba que había una relación de respeto entre ellas, incluso habría visitado a sus hijas una vez que salió de “Hoy”.

Leyenda

Dijo que tras saber lo que sucedía decidió contactarse con ella para tratar de arreglar las cosas: "Es algo delicado para ella, más que para mí. Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias”.

"Le respondí, le dije: 'Te equivocas. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona y como madre y mujer respeto tus decisiones y así será no soy quién para juzgar a nadie, al final creo que todos deberíamos asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias', y que alguien le dijera: 'Es que Andrea dijo algo tuyo o fue a rajar', y que de la nada lo creyera, eso fue lo que a mí me dio mucha tristeza”, añadió.

¿Por qué está molesta Anette Cuburu?

Anette Cuburu hizo fuertes declaraciones en entrevista con Mara Patricia Castañeda, señalando que no era amiga de Andrea Legarreta quien, señaló, “tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas”.

Anette Cuburu revela enemistad con Andrea Legarreta. Foto: Instagram

La conductora relató en una entrevista para “Venga la Alegría” que sólo ha estado en medio de la polémica por un rumor que se desató cuando era conductora de “Hoy”, en el que señalaban que tenía un romance con Raúl “Negro” Araiza cuando ambos estaban casados.

Anette Cuburu aseguró que no era verdad y que lo habrían comenzado dos personas que trataban de perjudicarla, lo que de inmediato hizo que se señalara a Andrea Legarreta como parte de las responsables, pues también señaló que ella no la quería en el matutino pues “sentía que la opacaba”.

