Famoso exconductor de Hoy es EXHIBIDO por acosar a compañera, ¿quién es?

Una vez más, un famoso exconductor del programa Hoy se colocó en el ojo del huracán después de que distintos medios del espectáculo informaran que fue señalado por acoso sexual contra una de sus actuales compañeras de trabajo, por lo que la noticia no pasó desapercibida para nadie.

Fue el programa en YouTube "Chisme No Like" los encargados de destapar la información que involucra a una de los excolaboradores más reconocidos de la televisora de San Ángel, quien presuntamente se encuentra desempleado después de su más reciente escándalo.

¿Quién es el conductor de Hoy señalado por acoso?

De acuerdo con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, el reconocido conductor de televisión, Orlando Segura, excolaborador de Hoy, se encuentra en el ojo del huracán después de que trascendiera que le envió fotografías comprometedoras a una de sus compañeras de trabajo.

Para respaldar sus declaraciones, los conductores de "Chisme No Like" compartieron una captura de pantalla de una conversación entre Orlando Segura y la víctima; en la imagen él posa en ropa interior, pero no se le ve el rostro.

¿Quién es Orlando Segura?

Orlando Segura es un reconocido periodista de espectáculos que ha colaborado en distintos programas de televisión, los cuales lo han llevado a alcanzar gran parte de su fama dentro de la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, el famoso ha destacado por su participación en el programa Hoy, uno de los más vistos en México; además, en Estados Unidos trabajó para transmisiones como Suelta la Sopa y Despierta América.

En cuanto a su participación en México, los conductores de "Chisme No Like" confirmaron que no salió de la mejor manera de Hoy, pues gran parte del presupuesto que tenía por parte de la televisora se lo gastaba en su vida de excesos.

Al parecer ese fue el principal motivo por el que Magda Rodríguez, productora del matutino, determinara quitarle su lugar dentro del reconocido programa de televisión.