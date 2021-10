"Le metí el dedo": Laura Zapata revela "ÍNTIMO" momento con Franco Noriega en MasterChef Celebrity

Laura Zapata generó gran revuelo este viernes en redes sociales, luego que se le vio "coquetearle" al chef Franco Noriega durante su visita al programa MasterChef Celebrity, o al menos así lo aseguraron en redes sociales el público del famoso reality. En este sentido, la popular actriz no se quedó callada y reveló emocionada el "íntimo" momento que vivió junto al atractivo personaje, el cual acaparó las miradas durante su participación.

La actriz aprovechó la visita que realizó este sábado a "VLA fin de semana" para hablar no solo de su incursión a las redes sociales y de las polémicas en las que se ha visto implicada, sino también para dar a conocer lo que ocurrió realmente ayer con Franco Noriega durante el séptimo programa de MasterChef Celebrity.

Muy emocionada la actriz aseguró que “puedo decir públicamente le metí el dedo... al chef", para enseguida aclarar; "le metí el dedo en la boca". Laura Zapata además sentenció; "Que por ahí anda (Franco Noriega), ahorita lo voy a volver a agarrar,” en referencia a que el chef también asistió como invitado este sábado al programa. Finalmente la actriz les aseguró a las conductoras que seguramente "no se atreven, ¿verdad? eso te lo da la edad," declaró sonriente.

MaterChef Celebrity le cambió la vida

El chef peruano fue el invitado especial de este viernes en el reality show. FOTO: Especial

Durante la entrevista Laura Zapata aprovechó para asegurar que MasterChef Celebrity México es un proyecto que le ha cambiado la vida: "Realmente, MaterChef, la cocina más famosa de México a mi sí me cambió la vida", y explicó que ahora solo piensa todo el tiempo en cocinar. Además se refirió a su incursión en las redes sociales y las polémicas que ha protagonizado.

"Es emocionante (las redes) porque yo digo: yo soy responsable de lo que digo no de lo que entienden, ahora con estas nuevas redes es inmediata la información de lo que estoy haciendo, de lo que quiero que la gente sepa que estoy haciendo, y me encanta. Es una comunicación maravillosa. Soy una persona muy activa, siempre estoy pendiente de lo que está sucediendo, me encantan los jóvenes, adoro la juventud y bueno... me subí al tren del mame", enfatizó Laura Zapata.

¿Quién es Franco Noriega?

Franco Noriega también estudió actuación en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York. FOTO: Especial

Conocido también como "El chef más sexy del mundo", Franco Noriega asistió com chef invitado al séptimo programa de MasterChef Celebrity, no obstante, no es la primera vez que el peruano, de 32 años, participa en este reality ya que durante la pasada también asistió para poner a prueba el desempeño y talento que los participantes tienen en la cocina.

Noriega, quien nació en Lima en1989, ha sorprendido con su trayectoria, ya que no solo es chef pues también se ha desempeñado como coach, modelo, coach, empresario e incluso como nadador olímpico. Siendo más joven se desempeñó como entrenador de natación y en 2004 clasificó para los Juegos Olímpicos de verano de 2004 en Atenas.

No obstante, una lesión presentada justo previo al inicio de la competencia, le impidió participar. También estudió actuación en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, ciudad a donde se trasladó en 2007 con el objetivo de perseguir sus sueños. Cabe destacar que el gusto de Franco Noriega por la cocina nació a temprana edad ya que sus papás son dueños de una panadería.