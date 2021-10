BTS: Jimin conmueve hasta las lágrimas a una chica que NO era ARMY

BTS ha conmovido con su música a varias personas alrededor del mundo. La banda de k-pop ha logrado romper la barrera del idioma y tan solo con su interpretación y voz, ha transmitido diversos mensajes a través de su música.

Regularmente los cantantes surcoreanos logran emocionar hasta las lágrimas al ARMY, sin embargo, no son los únicos que tienen esta explosión de sentimientos, pues personas ajenas al fandom han revelado que han experimentado emociones muy fuertes mientras escuchan a Bangtan.

Jimin es un tenor ligero Foto: Especial

Todos los integrantes han demostrado tener una gran capacidad vocal, pero uno de los que ha llamado más la atención es Jimin, quien con su voz dulce logra alcanzar notas altas que hacen vibrar el público.

“Cuando se considera a BTS como un sonido, la voz de Jimin es uno de los elementos auditivos más importantes que componen la huella digital y la impresión del sonido”, dijo Kim Youngdae, miembro del Comité de Selección de los Premios de la Música Coreana.

¿Por qué Jimin hizo llorar a una chica?

El pasado mes de julio BTS se presentó en BBC Radio 1 en donde interpretó algunos de sus éxitos como Dynamite y Permission To Dance. De igual forma, los artistas surcoreanos aprovecharon la oportunidad para demostrar su versatilidad musical e hicieron un cover de I'll be missing you.

Como en cada presentación, Bangtan se lució con su perfecta entonación y buena interpretación. En redes sociales, el ARMY comenzó a compartir que se encontraba conmovido por el cover del tema Puff Daddy, Faith Evans y el grupo de R&B 112; pero no fueron los únicos, pues una mujer que se encontraba el set de grabación, aseguró que lloró cuando escuchó la voz de Jimin.

"Me hizo llorar. Su voz es tan angelical. Me recuerda a mi hijo", confesó la mujer, quien estuvo realmente conmovida con la interpretación del cantante surcoreano y sus compañeros.