Vicente Fernández: La música no lo hizo rico; así logró su FORTUNA de millones de pesos

Vicente Fernández no sólo es uno de los máximos representantes de la música popular mexicana, con lo que ganó gran parte del dinero que ahora tiene, sino que además tuvo una visión empresarial que lo llevó a invertir parte de su dinero en proyectos que catapultaron sus ingresos.

El Charro de Huentitán no tuvo temor en invertir su dinero en negocios que resultaron fructíferos para él y su familia, pues sabía que aunque la música le dio fama y fortuna, debía ampliar sus horizontes para poder tener más ingresos y algunos hasta más redituables que los generados por la música.

La riqueza del máximo exponente de la música regional mexicana equivalente a 517 millones 817 mil 510.21 pesos, pues de acuerdo con el sitio web celebritynetworth.com tiene una fortuna de 25 millones de dólares.

¿Cómo logró hacerse rico Vicente Fernández?

Sus discos le dejan cuantiosas regalías. Foto: Cuartoscuro

Como ya lo dijimos la clave de su éxito económico se basó en la inversión y en la diversificación de sus ingresos, de modo que entre sus negocios se encuentran sus populares trajes de charro con lo que daba sus conciertos, pues esta prendas son consideradas de alta costura, pues cada una llega a valer miles de pesos, en su caso se estima que la colección de trajes de mariachi tiene un valor cercano a los 17 mil dólares.

Entre sus inversiones se encuentra una sala de conciertos en Guadalajara, por lo que se haría del dinero recaudado por las rentas del lugar, así como su negocio de crianza de caballos, que se estima le genera una ganancia de alrededor de dos millones de pesos al año, mismos que comparte con su esposa Doña Cuquita.

Pero no sólo eso, pues recordemos que cuenta con su propia botella de tequila, misma que tiene una edición especial que se vende en más de 100 dólares cada una; así que no sólo dependen de las regalías de sus canciones y películas, sino que supo diversificar sus ingresos para tener una buena cantidad que a sus 81 años de edad le ayuda a hacer frente a las emergencias médicas propias de la edad y por qué no dejarle una gran fortuna a sus herederos.

¿Cuánto ha gastado Vicente Fernández en su hospitalización?

Ha ofrecido conciertos ante miles de personas, lo que también sumó a su fortuna. Foto: Cuartoscuro

Seguramente el cantante de temas como “La ley del Monte” cuenta con un seguro de gastos médicos mayores que le da cobertura para este tipo de casos, por lo que su fortuna no estaría en riesgo de desaparecer debido a los gastos que ha dejado a su familia su hospitalización, pues lleva casi dos meses internado y con cuidados especiales.

Lo que se puede calcular es cuánto le costaría a cualquier persona afrontar una cuenta por las atenciones médicas que está recibiendo el cantante. De acuerdo con el sitio web del hospital Country 2000, donde está recibiendo su tratamiento, el costo del servicio de Terapia Intensiva en ese exclusivo hospital ronda los 6 mil 830 pesos por día, por lo que hasta el momento llevaría un acumulado de 122 mil 940 pesos.

Además fue intervenido quirúrgicamente por lo que la renta del quirófano oscila en los 6 mil 534 pesos por hora, mientras que en la zona de recuperación el costo de estancia es de 671 pesos por hora. Hasta el momento se estima que la suma de sus gastos médicos sea de casi un millón de pesos.

Hay que considerar que en un hospital particular todos lo que se requiera para recibir la atención médica tiene un costo aparte, por lo que la suma sigue aumentando y crecerá conforme pasen los días internado, no obstante es buena señal que el cantante se encuentre estable, pues podría ser dado de alta si su recuperación es buena.

