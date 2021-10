Manuel "El Flaco" Ibáñez y Sasha Montenegro: así fue el incidente ÍNTIMO que tuvieron en un rodaje

Manuel "El Flaco" Ibañez, uno de los actores más reconocidos del "cine de ficheras" en México, cumple 75 años este 2021. Uno de los temas más sonados ha sido el ya desmentido romance con Sasha Montenegro en los años 80. La relación entre los actores siempre ha estado en el centro de la conversación y, aunque resultó no ir más allá de lo profesional, el mexicano ha aceptado que cuando tuvo oportunidad de trabajar con la actriz en la película "Solo para adulteros", tuvo una experiencia en la que la vedette lo hizo sentir horrible.

El actor habló en dos ocasiones sobre este tema, la primera fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde negó haber tenido una relación sentimental con Montenegro, pero narró el momento en el que la conoció. "Yo creo no le dijeron quién iba a ser el 'galán'. Llego yo y me dijo: '¿Tú eres el galán?' y le digo: 'Así de jodido está el cine mexicano, que ya ni Jorge (Rivero) ni Andrés (García) quieren trabajar contigo. Me sentí horrible el primer día", contó.

El actor también detalló que se sintió intimidado al tener una escena íntima con Montenegro. "Encuerarse con mi cuerpo de perro panteonero, con esa mujer que era preciosa y tenía un cuerpazo", agregó.

Por otro lado, en entrevista con TInovelas relató que durante la escena no pudo controlar su cuerpo y tuvo una erección. "Un día en una película me toca una escena erótica con ella y a mi me exitaba mucho hacer el amor en el baño. Entonces me toca con Sasha, digo con los calzoncitos y todo, pero estábamos fajando (...) entonces de repente tuve una erección", relató.

Al momento se detuvo la escena. "No, Flaco, no inventes. Estamos trabajando", señaló Sasha Montenegro. "Yo sé que estamos trabajando, pero ahora explícale eso al de acá", contestó Ibañez.

La escena se frenó hasta que hubo condiciones para retomar el rodaje y, más allá de los constantes rumores de romance entre Ibáñez y Montenegro, el actor ha refirió que se llevaba bien con la actriz.

