Manuel 'Flaco' Ibáñez CONFIESA que Sasha Montenegro lo hizo sentir horrible | VIDEO

Manuel 'Flaco' Ibáñez, uno de los actores más reconocidos del 'cine de ficheras', reveló que Sasha Montenegro, actriz que también destacó en la 'sexycomedia mexicana' y a quien se le llegó a vincular con un romance, lo hizo "sentir horrible" en alguna ocasión.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor conocido por su papel de Jorjais en 'Vecinos' recordó la mala experiencia que tuvo con la vedette de origen yugoslavo y nacida en Italia cuando actuaron juntos en la película 'Sólo para adulteros' (1989).

Al principio, el 'Flaco' dijo que siempre tuvo suerte con las mujeres y que toda su vida consideró que nunca las conquistó, sino ellas a él: "Nunca le hago el amor a una mujer, la mujer me lo hace a mí. Ella es la que decide", expresó.

Explicó que su éxito con las féminas se debió a su labia y simpatía, pues nunca se ha creído guapo. Sin embargo, al ser cuestionado sobre un posible romance con Sasha Montenegro, dijo que nunca entendió por qué la relacionaron con ella.

A lo que Mara Patricia respondió que fue por la cinta de ficheras 'Sólo para adulteros' (1989). No obstante, negó una relación amorosa, afirmando que ella nunca tuvo un amorío ni con los comediantes de aquella época como Rafael Inclán y Alfonso Zayas, ni con los galanes como Jorge Rivero y Andrés García.

El actor y comediante de 74 años contó que antes de grabar aquella película, en la que también participan Polo Polo y Olivia Collins, la actriz y vedette de 75 años lo hizo sentir mal cuando se enteró que él sería el protagonista.

"Yo creo no le dijeron quién iba a ser el 'galán'. Llego yo y me dijo: '¿Tú eres el galán?' y le digo: 'Así de jodido está el cine mexicano, que ya ni Jorge (Rivero) ni Andrés (García) quieren trabajar contigo. Me sentí horrible el primer día", dijo Manuel 'Flaco' Ibáñez.