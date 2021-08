Lolita Cortés revela por qué terminó la relación con su hermanastro, padre de sus dos hijos | VIDEO

La actriz y cantante de comedia musical Lolita Cortés dio a conocer la verdadera razón por la que terminó su relación con su hermanastro, con quien procreó a sus dos hijos: Mariano y Dariana. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, reveló las causas que pusieron fin a dicho amorío.

Para contextualizar, los papás de Lolita Cortés se separaron cuando ella era pequeña. Su padre, Ricardo Cortés, inició una relación con la actriz Alma Muriel, quien anteriormente se casó con el empresario Sergio Romo, con quien tuvo a un hijo: Sergio Romo Jr.

Durante la plática con la comunicadora, ésta le preguntó qué pasó para que su historia de amor con su hermanastro, la cual duró diez años, culminara. La histronisa de 50 años, respondió que llegó un momento en el que tenían ideas muy diferentes con las que ella no estaba de acuerdo.

"Nos perdimos. De repente, él se volvió súper extra mega cuadrado por su trabajo: mercadotecnista. Decía: 'No hay que decirle a Mariano que no nos hemos casado', 'No hay que decirle a los demás que no están bautizados'. (Eso) iba en contra de mi calidad de vida", mencionó.