Exatlón México: Karina, Macky y Duggan luchan en el Duelo de Eliminación

Después de muchas emociones y polémica por las declaraciones de Macky, llegó la hora de disputar el momento más intenso de la noche, ya que el equipo azul tendría que ver a tres de sus integrantes luchar por la permanencia en Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores.

La noche comenzó con mucha emoción y con un equipo rojo que tenía toda la motivación para ganar el duelo y mantener a su equipo completo una semana más, situación que logró llevar al marcador al ganar 10-8 en el Duelo de Supervivencia.

Después de darse a conocer el ganador, Rosique terminó por nombrar a las competidoras que tuvieron el peor rendimiento, siendo Karina, Macky las competidoras que fueron nominadas por el rendimiento; la tercera integrante del equipo azul sería nombrada por Koke, quien fue el mejor de los Conquistadores.

Un doloroso adiós

Después de 10 semanas, cada día es más difícil decirles adiós a los competidores, ya que cada día se viven muchas cosas en lo atlético y en lo personal, por lo que es más difícil el despedirse de los integrantes de sus equipos.

Koke tomó la palabra para nombrar para confirmar que no es fácil el poder elegir a una persona que tenga que luchar por su permanencia. En su declaración dejó claro que la decisión la tomaron entre todos, ya que quería que todos estuvieran de acuerdo con la decisión que se tomó.

La tercera en integrar la lista de las eliminadas fue Duggan, quien se entregó en cada uno de los circuitos, tanto que no quedó en la parte baja de la tabla de rendimiento. A pesar de estar nominada por elección, ella asegura que pensó que iba a ser nombrada, ya que sabe que no fue su mejor rendimiento esta semana.

“Me toca y es lo que es, no pasa nada y estoy agradecida con todas las personas que me apoyan afuera”, comentó esto con un nudo en la garganta, ya que sabe que no será fácil el poder disputar su permanencia con sus compañeras. Será cuestión de tiempo para saber quién es la mujer que dejará Exatlón en esta semana.

