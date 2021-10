"Es gacho andar hablando": Eduin Caz, ¿responde a vocalista de Grupo Codiciado?; aquí la prueba

Todo parece indicar que el pleito entre Eduin Caz y Erick Aragón, vocalista de Grupo Codiciado, recién comienza después de que el segundo de ellos destapara que decidió terminar con cualquier tipo de relación que tenga que ver con vocalista de Grupo Firme, considerado uno de los artistas del momento.

Durante una entrevista con La Mejor, el vocalista de Grupo Codiciado confesó que puso punto final a toda relación con Eduin Caz ya que no estaba de acuerdo con varias actitudes que tomó el vocalista de Grupo Firme, por lo que decidió hacerse a un lado.

En la entrevista, Erick Aragón señaló que "por más arriba" que se encuentre un artista siempre debe tener presente de dónde viene, por lo que no puedes ir dando declaraciones sin analizar la situación en la que te encuentras en la actualidad.

Sin guardarse nada, el vocalista de Grupo Codiciado confesó que toda su vida ha sido derecho por lo que le hizo saber su disgusto a Eduin Caz. Finalmente optó por romper cualquier vinculo con el nuevo ídolo del género regional mexicano.

"Me va y me viene lo que haga. A él le va bien. A mí no me va mal. Terminamos la relación", sentenció el vocalista de Grupo Codiciado.