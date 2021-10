Eduin Caz reflexiona sobre abandonar su "alcoholismo"; ¿tiene problemas?

El cantante Eduin Caz quiere cambiar muchos aspectos de su vida, hace sólo unos días borró cientos de publicaciones en su cuenta oficial en Instagram, sin dar explicación alguna del por qué. Ahora volvió a dejar anonadados a sus seguidores, pues preguntó a sus fans si debería dejar de beber alcohol.

Fue en sus historias de Instagram donde lanzó la pregunta y el 56% de los que participaron en la encuesta le recomendaron dejar de beber. No se sabe si Eduin lo hará o sólo fue una dinámica para interactuar con la gente, pero sin duda alguna causó un revuelo en redes sociales.

Eduin ha estado envuelto en el escándalo últimamente

En los últimos días se ha hablado mucho de Eduin por su supuesto rompimiento con Grupo Firme, porque muchos apuntan a que borró todo de su Instagram por esa misma razón. Tras quitar todo, después regresó a la red social y sólo dejó cinco publicaciones, la primera de ellas es de donde aparece junto a sus amigos y colegas interpretando el tema “Hablando claro”.

Causó revuelo en Instagram. Foto: Especial.

Además, los fanáticos de Grupo Firme están consternados después de que Erick Aragón, vocalista de Grupo Codiciado, confirmara que ya no es amigo de Eduin Caz. Para muchos de los seguidores de la agrupación resulta ser una sorpresa este distanciamiento, pues ambos artistas habían colaborado para los temas "Gracias" y "Algo tranqui", los cuales son muy populares entre los amantes del género.

Esta semana Alilet (nombre artístico del cantante) aseguró que todo trabajo merece respeto y que "por más arriba" que te encuentres no puedes ir por la vida dando declaraciones sin analizar, en lo que pareció una indirecta para Eduin. "A él le va bien. A mí no me va mal. Terminamos la relación", señaló el cantante.

Los rumores dicen que el distanciamiento comenzó desde que en junio de este año protagonizaron una pequeña disputa en redes sociales, pues los artistas se dijeron algunas palabras por medio de Instagram, todo pensaron que era una broma, pero con los meses se confirmó que era en serio.

msb