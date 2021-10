¿Por qué se peleó Eduin Caz y el vocalista de Grupo Codiciado? Así terminó la amistad con Grupo Firme

Los fanáticos de Grupo Firme están consternados después de que Erick Aragón, vocalista de Grupo Codiciado, confirmara que ya no es amigo de Eduin Caz. Para muchos de los seguidores de la agrupación resulta ser una sorpresa este distanciamiento, pues ambos artistas habían colaborado para los temas "Gracias" y "Algo tranqui".

Esta semana Alilet -nombre artístico del cantante- acudió a una entrevista con Laura G en La Mejor, donde habló de sus diferentes proyectos musicales. Sin embargo, los conductores preguntaron por el distanciamiento entre él y el miembro de Grupo Firme, quienes habían tenido una gran amistad.

El artista no pudo evadir la pregunta y terminó con todas las sospechas. Durante la conversación aseguró que todo trabajo merece respeto y que "por más arriba" que te encuentres no puedes ir por la vida dando declaraciones sin analizar.

Indicó que le hizo saber su descontento a Eduin, pero este no reaccionó de la mejor manera, por lo que decidió terminar con la relación de amistad. "A él le va bien. A mí no me va mal. Terminamos la relación", señaló el cantante.

La pelea entre Eduin Caz y Alilet tiene meses

Los fanáticos de los grupos comenzaron a sospechar el distanciamiento desde que en junio de este año protagonizaron una pequeña disputa en redes sociales, pues los artistas se dijeron algunas palabras por medio de Instagram.

En esa plataforma Ali fue cuestionado sobre si estaba peleado con Eduin Caz a lo que él respondió "No pero le gusta la verg...". Inmediatamente después, Caz reposteó su publicación y colocó "Chocalaaaaasss". Aunque muchos lo tomaron como un juego de amigos, al parecer era un indicio de que ya no se llevaban bien.

Eduin Caz celebra el bautizo de su hija y no invita a Grupo Codiciado

Otro pista de que los artistas ya no tenían relación, fue que Eduin Caz no invitó a Grupo Codiciado al bautizo de su hija. Calibre 50, Código FN y La Séptima Banda, fueron algunas de las bandas que tocaron en la fiesta, pero quien se llevó la atención fueron Los Tucanes de Tijuana.

Durante la entrevista con Laura G, Erick Aragón fue cuestionado sobre si había ido la fiesta de Caz, obviamente, la respuesta fue negativa.

SIGUE LEYENDO:

Eduin Caz y Anahy demuestran cómo se vive una verdadera historia de amor ¡se cantan al oído! | VIDEO