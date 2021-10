TEO GONZÁLEZ reaparece en TV y habla de la CIRUGÍA del corazón que le hicieron: VIDEO

La salud del comediante de la cola de caballo, Teo González, se vio afectada la mañana del jueves cuando fue llevado de emergencia a un hospital en Guadalajara, Jalisco, luego que presentara todos los síntomas de un infarto. Ante tal situación, fue llevado por sus hijos al nosocomio y atendido a tiempo para salvar su vida.

Con apenas unas horas de haberse sometido a una cirugía, Teo González reapareció y explicó para el programa De Primera Mano, conducido por el titular Gustavo Adolfo Infante, a quien relató en vivo y en directo cómo sucedió todo este proceso en las horas recientes.

Teo González reaparece y explica el procedimiento que le realizaron

A través de un enlace en vivo al programa de Gustavo Adolfo Infante, Teo González reapareció desde la cama del hospital donde fue operado ayer jueves 14 de octubre.

Con el rostro fatigado y el ánimo siempre agradecido, Teo explicó qué le pasó tras el infarto que sufrió.

"Saludo al equipo y gracias por darme la oportunidad de decirles a todos que estoy bien. Bendito sea Dios mi cuerpo reaccionó bien a la cirugía". "Me hicieron un cateterismo y pusieron un 'stent' en la artería más grande de mi corazón que estaba tapada. El 'stent' es una especie de tubito, como alambres, es una malla y adentro abre la artería tapada y se ve como pasa la sangre que estaba detenida. Cuando deja de circular la sangre, esa zona se muere, ya sea en el corazón o infarto cerebral. Gracias a Dios no fue tan grave el infarto, sí hay una parte que se dañó del corazón pero estoy bien", relató Teo González.

Para rematar ese momento, Teo aclaró que no se encuentra en el mismo hospital donde está Vicente Fernández.

Sus hijos los llevaron a tiempo al hospital

Agradecido por las muestras de cariño del público y comunicadores, Teo enfatizó el tino que tuvieron sus hijos para llevarle a tiempo al hospital. De igual forma, recordó que hace días ya se había sentido mal e incluso había ido al cardiólogo a revisión.

"Tenía unos días con sensaciones extrañas y el martes me hice un electrocardiograma, saliendo de ahí me fui a jugar un partido de futbol porque salió perfecto. Y me dice el cardiólogo que un electrocardiograma es algo muy rústico, no tan fidedigno, jugué el partido y me sentí un poco mal, el miércoles me sentí muy bien y el jueves a las 5 me despertó esto con un dolor en esta zona (se toca el pecho)", precisó.

Para finalizar el enlace, añadió que avisó a su hijo e hija, la cual es médico, y le llevaron al hospital para que el cardiólogo le atendiera y así fuera ingresado a cirugía.

