¿Christian Martinoli odia a Televisa? Así fue su breve y humillante paso por la televisora | VIDEO

Famoso en todo México e incluso reconocido a nivel mundial por su particular forma de narrar los encuentros de futbol de la Liga MX y la Selección Mexicana, para nadie es un secreto que Christian Martinoli es el comentarista deportivo con mayor éxito.

En la actualidad el comunicador es una de las figuras más emblemáticas de TV Azteca; sin embargo, pocos saben que su talento e irreverente forma de narrar pudo estallar en Televisa si Martinoli no hubiera sufrido de un humillante regaño y discutido con el entonces jefe de deportes el Doctor Alfonso Morales.

Para cualquier aficionado que haya sintonizado alguna de las transmisiones encabezadas por el originario de Argentina, sabrá sin duda la “rivalidad” e incluso “odio” que el comentarista suele denotar hacia Televisa, al ser el rival directo de TV Azteca y la terrible experiencia que vivió cuando en sus inicio trabajo para la televisora de Chapultepec.

Según confesó el comentarista deportivo hace unos años para el programa “Historias engarzadas” conducido por la periodista Mónica Garza, al inicio de su carrera Martinoli trabajó para Televisa como parte de los comunicadores que conformaban la redacción de “Radio W Deportes”.

Ahí coincide con Enrique “El perro” Bermúdez y el Doctor Alfonso Morales, siendo una discusión con este último lo que lo llevó a renunciar y nunca volver a la empresa propiedad de Emilio Azcárraga.

Según confesó el popular comentarista, su salida de Televisa se da luego de que le solicitaron grabar una nota por lo que él le pidió a su entonces productor le revisara el texto, pero éste le cambió completamente la redacción y así Martinoli lo grabó.

Posteriormente el Doctor Alfonso Morales quedó muy molesto con el resultado y le propinó un regaño monumental en el que incluso señaló le mentó la madre.

“Yo estuve con el Perro Bermúdez y el Doctor Morales, un día, me mandó a llamar, le pedí al productor que me corrigiera la nota que yo había ofrecido, el productor me cambió, el 1000% de la nota y el ‘Doctor’ Morales me mentó la madre por lo que tuve que grabar”, reveló el comunicador a Mónica Garza.