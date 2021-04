¡Al América nunca! Christian Martinoli advierte a sus hijas: “A los de Coapa no les vamos a ir jamás”

Famoso por ser uno de los comentaristas deportivos más carismáticos de la televisión mexicana, Christian Martinoli, también es conocido por ser uno de los mayores “antiamericanistas” y aficionados de los Diablos Rojos del Toluca.

Ese “odio” que el comentarista siente contra el América es tan grande que recientemente lo dejó en claro en una entrevista para el canal de Youtube de Roberto Gómez Junco, donde le cronista de TV Azteca, lanzó una advertencia para sus hijas Chiara y Chloe, a quienes les dijo que nunca deben de apoyar al equipo de Coapa.

En este sentido el comentarista señaló que no se trata de obligar a sus hijas a irle al Toluca, el equipo de sus amores, pues dijo que sus hijas pueden no irle a los Diablos Rojos y eso está bien, sin embargo, sería imperdonable que alguna de ellas apoye al América.

Para ejemplificar sus dichos Martinoli contó una anécdota en la que sus peques algún día le cuestionaron si el América era tan mal equipo como para no apoyarlo. Si bien dijo que sus hijas no son grandes fanáticas del futbol, conocen más o menos a lo que él se dedica.

Fue así que Chiara y Chloe cuestionaron a Martinoli sobre la calidad del conjunto de Coapa a lo que el comentarista indicó que "al América no le podemos ir jamás en esta casa (...) no sé si vayan a querer irle al Toluca, pero al América jamás".

“Si le van al América las desheredo”

Humorista como suele ser el comunicador, Martinoli bromeó sobre las “represalias” que tendría contra sus hijas en caso de que decidan apoyar a las “Águilas”, pues dijo que si se atreven siquiera a decir un “ódiame más” él las desherdará y no les pagara sus colegiaturas

"Del América no se puede, en esta casa no, si todavía quieren seguir y que les pague la colegiatura y todo, en esta casa no le puede ir al América”, sentenció el periodista deportivo, aunque agregó que por fortuna a ninguna de las dos les gusta el futbol.

