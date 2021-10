Alex Rodríguez, ex de Jennifer López, se deja ver como nunca antes y muestra gran flexibilidad

Alex Rodríguez, conocido como A-Rod, y ex pareja de la cantante Jennifer López, compartió con sus millones de seguidores en Instagram una sesión de ejercicios con los que se dejó ver como nunca antes, pues mostró una impresionante flexibilidad que dejó a sus fans impactados.

A-Rod de 46 años, ex beisbolista y ahora comentarista deportivo, y JLo, de 52 años, estuvieron a punto casarse, sin embargo, tras los rumores de infidelidad por parte del exjugador de los New York Yankees, terminó con la relación y la pareja decidió cancelar su compromiso, dándolo a conocer a principios de este año.

Unas se manas después de que Rodríguez y López dieron por terminada su relación, la cantante y actriz, llamada "Diva del Bronx", comenzó a dejarse ver con su actual pareja, el actor Ben Affleck, con quien ya había tenido un noviazgo de 2002 a 2004, y con quien también estuvo a punto de casarse.

Alex Rodríguez se deja ver como nunca antes

Recientemente, Alex Rodríguez dio a conocer, en una entrevista para un medio estadounidense, como se encuentra después de la polémica ruptura, afirmando que ha estado “absorbiendo todas las cosas positivas”, algo que parece ir en sintonía con su última publicación, donde se le ve mostrando una gran flexibilidad y concentración en el yoga.

"Much needed after working with David Ortiz. Love you Papi" (Muy necesario después de trabajar con David Ortiz. Te quiero papi), fueron las palabras con las que A-Rod compartió el video en el que se le ve realizando complicadas posiciones de yoga, acompañado de su entrenador.

A-Rod rompe el silencio sobre su separación con JLo

Luego de que la cantante borrará todas las fotos que tenía junto a su expareja en las redes sociales, el ex beisbolista rompió el silencio y habló sobre la separación con JLo, y aseguró que se estaba centrando en las cosas positivas que habían vivido, mentalidad que transmite a sus dos hijas, Natasha de 16 años, y Ella de 13, quienes también resintieron la ruptura.

El ex beisbolista rompió el silencio y habló sobre la separación con JLo. Foto: Especial

“Tuve cinco años de una vida y una pareja increíble. También mis hijas. Aprendimos mucho. Ahora tenemos la oportunidad de tomar eso y seguir adelante y decir: ‘¿Sabes qué? Estamos muy agradecidos por los últimos cinco años, ¿cómo podemos mejorar los próximos cinco años gracias a las lecciones aprendidas?’", continuó A-Rod.

Agregó que siente que se encuentra en un gran lugar, y está agradecido "por el lugar donde Dios y la luz realmente me han puesto, y estoy ansioso ... sobre todo por ver cómo mis niñas siguen desarrollándose", finalizó.