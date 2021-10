Edwin Luna fue a ver la obra de teatro donde trabaja su ex Alma Cero ¿La extraña?

Luego de la polémica que se armó entre Kim Flores y Roberto Romano, el esposo de la exintegrante de La Casa de los Famosos, Edwin Luna compartió en sus redes sociales que aunque hayan pasado por un momento difícil su matrimonio con Kim no se termina, poniendo fin a los rumores de una separación debido a la supuesta infidelidad de la guatemalteca.

Ahora todo parece ser miel sobre hojuelas en su relación pues desde que Kim salió de La Casa de los Famosos, la pareja ha estado de lo más romántica compartiendo momentos juntos, por lo que no desaprovecharon el momento de ir a ver el musical “Hoy no me puedo levantar” que llegó a Monterrey.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, su visita a dicha obra de teatro, causó mucha polémica pues en dicha puesta en escena trabaja la ex esposa de Edwin Luna, hablamos de Alma Cero a quien el cantante de La Trakalosa de Monterrey habría engañado con su actual esposa.

Foto: Especial

¿Edwin extraña a Alma Cero?

Edwin compartió en sus historias que estuvo presente en la presentación de “Hoy no me puedo levantar” en Monterrey pero en ninguna de sus publicaciones etiquetó a su ex esposa, sin embargo, si elogió su trabajo.

Y es que Edwin en una de sus publicaciones etiquetó a Yahir y a María León y felicitó a “todo el elenco” por el gran trabajo que hacen arriba de la tarima, eso incluye a su ex esposa Alma Cero.

Algunos usuarios de redes sociales, aseguran que Edwin fue a ver a Alma Cero por que la extraña, luego de la supuesta infidelidad de Kim, sin embargo, el líder de La Trakalosa de Monterrey fue acompañado de su esposa a ver esta puesta en escena.

Pese a que fueron juntos a ver “Hoy no me puedo levantar”, Kim Flores no compartió nada en sus redes sociales del musical en donde trabaja la ex de su esposo.