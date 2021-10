Kimberly Flores y Edwin Luna aparecen en TIERNAS FOTOS tras escándalo de INFIDELIDAD

En las últimas semanas, la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, se ha convertido en blanco de críticas debido a que presuntamente le fue infiel a Edwin Luna con Roberto Romano en “La Casa de los Famosos”, sin embargo, pese todos lo que se dice al respecto, la pareja ha decidido deshacerse del escándalo demostrando que están más felices que nunca y para ello, compartieron tiernas fotos familiares que han generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Fue a través del perfil oficial de Instagram del vocalista de la banda Trakalosa de Monterrey donde se compartieron tiernas fotos del domingo de descanso de la familia Luna Flores y en ellas, la pareja aparece posando con tiernas pijamas desde la cama junto a la pequeña Gianna, la hija en común de la pareja de tan solo tres años.

Edwin Luna compartió fotos de su domingo familiar. Foto: IG: edwinlunat

En otra de las imágenes, la pareja y su hija se dejaron ver a las afueras de la cabaña del complejo de cabañas donde pasan el fin de semana alejados de los escándalos en los que han estado envuelto en los últimos días.

Asimismo, Edwin Luna especificó que pasaron el fin de semana en unas cabañas ubicadas en el municipio de Santiago, Nuevo León, además, escribió el siguiente mensaje: “¡Buenos días a todos! Excelente domingo lleno de bendiciones, día de estar en familia. La bebé de la casa nos despertó”, escribió el cantante de 34 años de edad.

Reacciones de sus seguidores

Tras la publicación de Edwin Luna, se generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores pues mientras algunos le enviaron mensajes de apoyo y lo felicitaron por poder mantener la estabilidad de su familia, otros cuantos aprovecharon la publicación para burlarse de la situación que atraviesa y le hicieron comentarios alusivos a la supuesta infidelidad de la modelo guatemalteca en “La Casa de los Famosos”.

“El que por su gusto muero, hasta la muerte le sabe a gloria”, “A mí me dicen el venado” y “Él se apoya de los cuernos” son algunos de los comentarios que algunos internautas hicieron en la publicación de Edwin Luna, quien no ha respondido a ninguno de estos comentarios.

Los seguidores del cantante emitieron todo tipo de comentarios alusivos a la supuesta infidelidad. Foto: IG: edwinlunat

Kimberly Flores revela la verdad

Hace unos días, Kimberly Flores publicó un video en sus redes sociales en que ofreció disculpas a Edwin Luna por todo lo que trajo su supuesta infidelidad, además, aseguró que todo fue actuado pues el programa solo presenta las imágenes que más polémica pueden causar, por lo que todo estuvo manipulado.

Chocan versiones

Luego de que Kimberly Flores asegura que nunca pasó nada con Roberto Romano, el participante de “La Casa de los Famosos” hizo nuevos comentarios que contradicen todo lo que dice la esposa de Edwin Luna pues mencionó que el supuesto romance empezó antes del famoso reality show, además, dejó ver que fue Kimberly Flores quien lo buscó pues aseguró que él le puso un alto.

Fue durante una conversación con Christian de la Campa donde Roberto Romano realizó la polémica declaración que volvió a dejar en el aire si ocurrió o no la infidelidad.

“Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes. Y cuando pasó eso dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba’ (…) porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pe*os (…) En lo único que creo que si la regué fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia. Ahí si la ca…, lo acepto”, fueron las palabras de Roberto Romano.