Kimberly Flores ROMPE el silencio; contó su DURO pasado antes de Edwin Luna

En las últimas semanas, Kimberly Flores ha estado en el ojo del huracán debido la supuesta infidelidad a Edwin Luna con Roberto Romano en "La Casa de los Famosos" y pese a que la pareja salió a aclarar la situación, los rumores acerca de la vida de la modelo guatemalteca no se han hecho esperar, sin embargo, fue ella misma quien decidió romper el silencio para hablar sobre la dura vida que llevó antes de conocer al vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Fue a través de un video publicado en su canal oficial de YouTube donde Kimberly Flores decidió hablar sobre su vida privada y enfatizó que lo hizo con el único fin de que no se sigan generando especulaciones en torno a su vida. La también influencer comenzó asegurando que su infancia fue dura debido a la ausencia de sus padres pues comenta que conoció a su papá hasta cuando tenía 14 años, mientras que su madre la dejó desde muy pequeña para ir a trabajar a Estados Unidos, por lo que pasó sus primeros años viviendo con su abuela y con una tía.

Kimberly Flores tuvo una infancia complicada. Foto: IG: kimfloresgz

En cuanto a la adolescencia, señaló que fue en esta época cuando comenzó a ser un poco más rebelde, pues no le gustaba ser celada por sus hermanos, además, señaló que fue cuando tenía entre 16 y 17 años cuando conoció al papá de sus dos hijos, mencionó que escondió su primer embarazo hasta que tenía seis meses pues tenía miedo a la reacción de su familia, ya que su pareja se había desaparecido, por lo que comenta que fue una etapa muy complicada, pues a los 20 días de haber dado a luz tuvo que trabajar en un antro como bailarina, labor por la que comentó ha sido muy criticada.

Kimberly Flores señaló que luego de un par de años más tarde, volvió a tener contacto con el padre de su hijo Eliah y que trataron de iniciar una relación más formal, sin embargo, las cosas no funcionaron por lo que terminaron separándose, cabe mencionar que la modelo hizo un paréntesis para reconocer el apoyo de la familia de su esposo pues comenta que su ex suegra quien la apoyo mucho en cuidar al menor luego de que fuera diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Segundo hijo

La también cantante Kimberly Flores señaló que ocho años después de haberse separado, volvió a embarazarse del mismo hombre “porque así se dieron las cosas” pese a que ambos ya tenían vidas hechas, sin embargo, señaló que no se arrepiente pues su hijo Damián es una de sus grandes bendiciones, no obstante, señaló que este embarazo tomó la situación de manera diferente pues ya tenía una mejor calidad de vida, además, refirió que intentó, por tercera vez, retomar su relación con el padre de sus hijos, pero comprobaron nuevamente que no estaban hechos para vivir su vida juntos.

Conoce a Edwin Luna

Kimberly Flores aseguró que, tras romper definitivamente con el padre de sus hijos, tuvo al menos otras tres relaciones, las cuales, no funcionaron, por lo que durante un tiempo estuvo sola y se enfocó en su carrera como bailarina y edecán por lo que cerró recordando que fue durante esta época cuando conoció a Edwin Luna e hicieron match, sin embargo, finalizó su video antes de contar cómo fue su primer acercamiento con el cantante, por lo que se espera que en los próximos días publique el complemento de su historia.