Coldplay regresa a México en marzo y abril del 2022 con 'Music Of The Spheres World Tour’

Coldplay anunció que regresará a México con su gira 'Music Of The Spheres World Tour'. La banda británica abrirá tres fechas para presentarse en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México en los meses de marzo y abril del 2022.

El nuevo tour de la banda de rock tambíen incluirá Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido y por último Brasil.

La última vez que Coldplay se presentó en México fue en 2016, cuando promocionó su séptimo disco 'A Head Full Of Dreams'. Ahora Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion estarán acompañados de H.E.R. y London Grammar durante la nueva gira de su más reciente álbum 'Music of the Spheres', el cual lanzará este 15 de octubre.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Coldplay en México?

Por medio de sus redes sociales, Coldplay anunció que ofrecerá tres conciertos en México. El Estadio Akron de Guadalajara, Estadio BBVA en Monterrey y el Foro Sol de la Ciudad de México, serán los escenarios en donde la banda tocará sus mejores éxitos y presentará los nuevos temas de su noveno álbum de estudio.

25 de marzo del 2022- Estadio BBVA

29 de marzo del 2022- Estadio Akron

3 de abril del 2022- Foro Sol

¿Cuándo inicia la venta de boletos para 'Music Of The Spheres World Tour'?

OCESA será la empresa encargada de traer a México el 'Music Of The Spheres World Tou'. En sus redes sociales, la compañía informó que la preventa Citibanamex para las tres ciudades será el 19 y 20 de octubre por la Red Ticketmaster México y la Venta General a partir del 21 de octubre. Los costos de los boletos están entre los dos mil 500 pesos, el más caro, y más de 400 el más barato.

Coldplay esta disfrutando de los éxitos que le ha dejado la canción 'My Universe' en la que colabora con el grupo de k-pop BTS. A principios del mes de octubre alcanzó el #1 del del Billboard Hot 100, lugar que sólo había conseguido con la canción 'Viva la Vida' desde 2008.