BTS y Coldplay conquistan el espacio en VIDEO de My Universe; 3 momentos que NO supera ARMY

¡Las sorpresas no paran para el ARMY! Pues tan sólo una semana después de liberar la canción "My Universe", Coldplay y BTS revelaron el VIDEO oficial del primer tema del álbum “Music of the Spheres”. Con menos de 10 horas de haberse dado a conocer, el sencillo sigue siendo tendencia en redes sociales como Twitter.

El ARMY está muy emocionado con este nuevo MV que unió a la banda de k-pop y a los artistas británicos por medio de la tecnología, pues era una colaboración muy esperada desde mediados de año, cuando se empezó a especular que los ambos grupos se juntarían para hacer música.

"My Universe" fue escrita por Coldplay y por los integrantes de BTS, RM, Suga y J-Hope, la llamada “Rap Line”, por ello es canción una canción bilingüe, ya que tiene fragmentos en coreano y en inglés. Además, la narrativa de la melodía habla sobre un amor imposible, por lo que el espacio fue el escenario perfecto para el video.

1. J-Hope y Jungkook coquetean con aliens

Algo que se volvió tendencia, fue el "coqueteo" entre Hoseok y Jungkook con las algunas "aliens" que aparecen en el video. Según la historia, el grupo Supernova7 se unió a BTS y a Coldplay para enfrentar a los silenciadores a través de un tema musical. En el video, los hologramas de los idols se acercan a las extraterrestres y les cantan directamente.

De acuerdo al ARMY, la alien Angel Moon que coqueteó con J-Hope fue protagonizada por la modelo María José Retamozo.

2. "My Universe" hacer referencia al Covid-19

En el video aparece una máquina circular que busca silenciar a toda la música que se emita en la galaxia. Este robot tiene la forma de el virus del Sars-Cov-2, lo que llamó la atención de los fanáticos.

De acuerdo al diseñador François Audouy, quien fue responsable de hacer el MV, pudo haber realizado esta forma de manera inconsciente, debido a la situación actual, en donde todos los medios de comunicación hablan sobre la pandemia de Covid-19.

3. España fue el escenario de My Universe

El rodaje de My Universe se realizó en Barcelona, España. Coldplay eligió las piscinas de Castellnou en Rubí como escenario para interpretar el tema con BTS. La banda fue vista en julio de este año en el lugar, sin embargo, nadie se imaginó que sería para su colaboración con el grupo de k-pop.