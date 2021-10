BTS y Coldplay intercambian emotivos mensajes tras llegar al #1 del Billboard Hot 100 con "My Universe"

BTS y Coldplay celebraron que su canción "My Universe" se encuentra en el número 1 del Billboard Hot 100. Este es el sexto primer lugar que ocupa el grupo de k-pop en menos de un año, por lo que este nuevo logro ha generado mucha emoción entre los miembros del ARMY.

Para conmemorar este gran logro, la banda británica mandó un emotivo mensaje a Jungkook, Jin, RM, Jimin, V, Suga y J-Hope. Por medio de su cuenta de Twitter, la agrupación liderada por Chris Martin agradeció a sus fans y al ARMY por hacerlos llegar a la cima de este importante chart.

"Felicitaciones a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, BTS. Gracias a Coldplayers y ARMY y a todos los que hicieron que esto sucediera. amor c, g, w, j & p", escribieron los artistas en el mensaje.

La banda surcoreana no dejó pasar esta oportunidad y nuevamente agradeció a Coldplay la oportunidad de poder colaborar juntos. En la misma red social, BTS contestó que fue un honor trabajar junto a los músicos que están próximos a lanzar su álbum 'Music of the Spheres'.

¡Siempre ha sido un honor hacer que todo esto suceda contigo! ¡Gran amor y felicidades! Gracias a ARMY y Coldplayers amor r, j, s, h, j, j, v.

BTS y Coldplay lideran la lista del Billboard Hot 100

Coldplay y BTS se apoderaron del número uno en la lista de canciones del Billboard Hot 100 con su nuevo sencillo ‘My Universe’, el cual está en dos idiomas: inglés y coreano.

Esta es la segunda vez que Coldplay llega al número uno, pues desde que lanzó "Viva La Vida” en 2008, la banda británica no había alcanzado esta posición. Un caso diferente es Bangtan Boys, quienes suman su sexto liderato desde septiembre de 2020 con canciones como "Dynamite", "Savage Love", "Life goes on", "Butter" y "Permission to dance".

De acuerdo a MRC Data, ‘My Universe’ registró 11.5 millones transmisiones en Estados Unidos y 5.5 millones de impresiones de audiencia de transmisión de radio; además, vendió 127 mil descargas y sencillos físicos combinados en su primera semana de lanzamiento, la cual finalizó el 30 de septiembre.