Chris Martin le dedicó "My Universe" a Dakota Johnson: ¿habrá boda?

Dakota Jonson y Chris Martin se han convertido en una de las parejas más famosas de los últimos años. Aunque durante los primeros meses de su relación se creía que la protagonista de "50 Sombras de Grey" no era más que una de las múltiples conquistas del músico, el tiempo nos ha demostrado lo contrario. La confirmación de que su relación no era efímera se dio desde que ambos decidieron dan un importante paso juntos.

La pareja adquirió una casa en Malibú durante los últimos meses del 2020. Como si el compromiso de irse a vivir juntos no fuera suficiente, de acuerdo con The New York Post, la mansión está valuada en más de 10 millones de euros. Además, esta noticia se sumó a los rumores de una posible boda, pues la actriz se dejó ver con un anillo en el dedo anular izquierdo; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto.

El británico y la estadounidense decidieron vivir juntos en enero de este año. Foto: Twitter @tender_DMJ

Dejan a un lado los secretos

Una de las características de la pareja es que suele mantener su relación alejada de los medios de comunicación, razón por la que no comparten fotografías juntos en plataformas digitales. Sin embargo, el pasado martes decidieron dejar a un lado las reservas, durante un exclusivo concierto de Coldplay. La banda británica se presentó en el Sepherd's Bush de Londres, un lugar que quedará en la memoria de sus fans por siempre.

Y es que, además de que los fanáticos de la agrupación escucharon en vivo los temas del nuevo disco "Music of the Spheres", durante el concierto también ocurrió una de las más grandes muestras de amor entre la famosa pareja. Al ser una presentación tan importante para su novio, Dakota Johnson no dudó en acudir, por lo que su rostro pudo identificarse en medio del efusivo público. Mientras sonaban los primeros acordes de una canción, Chris Martin decidió gritar su amor a los cuatro vientos.

Le dedicó una canción

Cuando el músico entonaba la canción "Universe", no pudo evitar voltear a ver a su novia y dedicarle la canción que, aparentemente, compuso en su honor. Con micrófono en mano, Chris Martin dijo que la canción hablaba sobre su universo, quien estaba en ese preciso lugar. Sin más explicación que esa, decidió señalar al lugar en el que se encontraba Dakota Johnson, quien le devolvió una tímida sonrisa.