Periodista dice tener pruebas de que Vicente Fernández tiene muerte cerebral

La salud de Vicente Fernández continúa causando controversia y preocupando a sus fans, pues recientemente se dio a conocer que “El Charro de Huentitán” tendría muerte cerebral y la periodista que reveló dicha información lo sostiene asegurando que tiene pruebas pese a las aclaraciones de Vicente Fernánez Jr.

Este martes la revista TVNotas dio a conocer detalles del estado de salud de “Chente”, señalando que el cantante de música regional tiene muerte cerebral, así como úlceras en todo el cuerpo y que sus pulmones estarían al borde del colapso.

Te puede interesar: Cronología de la hospitalización de Vicente Fernández: del síndrome de GUILLAIN-BARRÉ a una supuesta MUERTE CEREBRAL

Al respecto, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dijo en “De primera mano” haber tenido contacto con la periodista Laura Palmer, quien publicó la información del intérprete de “Estos celos” y que asegura tener pruebas de que el cantante sí tiene muerte cerebral.

“Luego Laura Palmer en sus redes sociales se sostuvo. No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo ‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos, se lo dijo”, añadió.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Infante dijo haber contactado a los médicos de "Chente", quienes le señalaron que la información sobre la muerte cerebral del cantante es falsa aunque por el momento no pueden realizar ninguna declaración, pues hacerlo depende de la familia.

Salud de Vicente Fernández

A través de sus redes sociales Vicente Fernández Jr. salió a desmentir la información publicada por revista sobre su padre asegurando que se trataba de un engaño y es algo que sostienen junto con toda su familia.

“Es muy triste ver inventar noticias como ésta, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre (…) Es un asco que engañen al público de tal manera y lo sostengo junto con toda mi familia”, dijo el también cantante.

Te puede interesar: José Luis Rodríguez “El Puma” habla sobre la salud de Vicente Fernández; ¿está de acuerdo en la eutanasia? | VIDEO

El más reciente reporte médico publicado en las redes sociales del cantante, señala que Vicente Fernández necesita “de forma continua de cuidados especializados de salud”, aunque “se encuentra establecen estado de despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita”.

Sobre la respiración de “Chente”, informaron que es “muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos”.