Erika Buenfil no tiene novio por esta poderosa razón; tiene que ver con su hijo

La actriz Erika Buenfil, quien se ha vuelto en todo un ícono de las redes sociales, por fin reveló por qué no tiene pareja y no es que no quiera saber nada más de amor, pero su hijo Nicolás, de 16 años, le tiene prohibido buscar pareja. Así lo reveló recientemente durante una entrevista para medios: "No quiere", dijo tajante.

"Hace unos días estuve un poquito enferma, me acosté, cambió la rutina y había que recuperarme y a él le preocupaba verme tranquila, porque me ve siempre muy inquieta, muy activa. Es lo único que le preocupa: cuando me enfermo, pero no le preocupa verme sola, para nada", confesó entre risas.

Buenfil, que no tiene prisa por encontrar de nueva cuenta el amor, aseguró que en algún momento su hijo dejará su hogar para forjar su propia familia, pero eso no le preocupa, porque sola no se quedará: "Hay viajes, hay cruceros, hay amigas, hay comadres, o sea", refirió. "Pero el cuerpo pide lo suyo". "Ay, yo sabré", agregó entre carcajadas.

Tiene una excelente relación con su hijo. Foto: Especial.

Erika Buenfil es feliz con la vida que tiene

Erika afirmó que goza perfectamente de su vida: "No hay cosa más deliciosa que tener mi control de la tele, mi baño, mi cama, mi espacio. Y el día que me tenga que rejuntar con alguien, juntos, y luego cada quien a su casa". Y es que desde hace años Erika no tiene una pareja, en 2020 se le relacionó con Omar Fierro, quien fue su compañero de elenco en la telenovela Te Doy La Vida, pero finalmente todo quedó en especulación aun cuando fueron novios en 1988.

Buenfil tiene una larga carrera en el cine, en el teatro y en la televisión, en los cuales ha incursionado en las últimas cuatro décadas. Durante su infancia, participó como extra y debutó como conductora junto al Tío Gamboin en el programa de juegos y caricaturas "Una tarde de Tele" y en su adolescencia grabó algunos comerciales para la televisión en su natal Monterrey, más tarde, en 1977, participó en "Conflictos de un médico" y fue ahí cuando su carrera despegó.

msb