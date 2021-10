¿Marizael le quita el trabajo a Andrea Escalona? Fans no quieren que regrese la conductora de Hoy

Este sería el segundo día que Galilea Montijo no está presente en el programa Hoy pues desde el pasado viernes 8 de octubre, la tapatía ha estado ausente y en sus redes sociales no ha compartido nada, por lo que no se sabe si su ausencia se debe a que está de vacaciones.

Sin embargo, Galilea Montijo no es la única ausente en el programa Hoy, sino que también Andrea Escalona y Lambda García este lunes brillaron por su ausencia por lo que fueron sustituidos por dos queridos conductores.

¿Quiénes estuvieron en lugar de Escalona y Lambda?

Al inicio del programa de este lunes 11 de octubre, en lugar de Andrea Escalona y Lambda García estuvieron los participantes de la segunda temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” Mariazel y Yurem Rojas.

Y justamente estos dos conductores fueron los encargados de presentar la sección “La nube” la cual siempre presentan Andrea Escalona y Lambda García, por lo que en redes sociales recibieron grandes comentarios.

Y es que usuarios de redes sociales que son fieles seguidores del programa Hoy aseguran que Mariazel podría entrar en lugar de Andrea Escalona pues cae muy bien y su participación como conductora le da mucha frescura a la emisión matutina.