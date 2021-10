Andrea Legarreta evitar opinar sobre el caso de Inés Gómez Mont por este motivo

Andrea Legarreta dijo que el caso de Inés Gómez Mont es muy complicado, pero debido al cariño que siente por la familia de su colega ha evitado emitir algún tipo de opiniones.

Luego de informarse que se giró una orden de aprehensión en contra de su colega por parte de las autoridades mexicanas, diferentes personalidades del medio del espectáculo se han pronunciado al respecto, pero Andrea decidió permanecer en silencio.

“Yo creo que este es un tema muy delicado del cual prefiero no emitir ninguna opinión. No he convivido mucho con ella; sin embargo, le tengo cariño y respeto a su familia y sinceramente no voy a comentar más de esto”, dijo a los reporteros a su salida de Televisa.