Inés Gómez Mont: Así fue la vez que la llamaron #LadyPeriférico, ¿te acuerdas?

Inés Gómez Mont es bien conocida por su trayectoria en televisión y por su gran familia; sin embargo, la imagen de la conductora se ha visto opacada debido a las acusaciones de su presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Sin embargo, hasta el momento no se tiene una prueba clara de su participación en dicho delitos.

Hace algunos años la famosa conductora fue invitada al programa de televisión "Miembros al Aire", en el que Paul Stanley inició la plática sobre sus inicios en el mundo del espectáculo, cuando acudía diariamente a las instalaciones de Televisa y Tv Azteca con la esperanza de conseguir un lugar en alguna de sus escuelas de talento; sin embargo, no tuvo mucho éxito.

Tras contar su historia, cuestionaron a la invitada sobre alguna lección de vida que le hubiera ocurrido.

Gómez Mont vivió su experiencia en el tráfico de Periférico. Foto: Instagram/@inesgomezmont

Luego de pensarlo por un rato, la conductora recordó una historia que le ocurrió en sus inicios, cuando aún conducía Los 25+ y tenía que atravesar diariamente el tránsito de periférico de la Ciudad de México, que en ese tiempo se había vuelto mucho más difícil debido a las obras para construir el segundo piso del Periférico, por lo que Inés se veía obligada a pasar horas en un lento avance en un tramo determinado de la vialidad.

La conductora contó que había una parte en especifico que tenía que recorrer, en donde veía pasar diario a un vendedor ambulante que le daba pánico por su aspecto, no obstante, pasados unos días, se atrevió a dejar el miedo atrás para sonreírle al vendedor, quien para su sorpresa, terminó convirtiéndose en un buen amigo para la famosa.

La conductora relató que en el momento pensó que nada podía pasarle si le sonreía al vendedor, cosa que llevó a cabo. En seguida del gesto amable, el vendedor se acercó a su vehículo y le pidió que bajara la ventanilla del auto y este le regaló una botella de agua.

Pensó que nada malo podría pasar si le sonreía al vendedor ambulante. Foto: Instagram/@inesgomezmont

Dejar atrás las apariencias

Con el paso de las semanas y el lento avance de la obra pública, el vendedor le fue presentando a toda su familia e Inés había aprendido a dejar las apariencias de lado, para apreciar la compañía que le hacían todos, incluso, la familia del vendedor se ofreció a cuidarla mientras pasaba por el lugar.

Tras la amistad que entabló Inés con ellos, Pedro y su familia le ofrecieron a la conductora protegerla si se sentía molestada o intimidada por alguien durante su trayecto.

“El día que a ti te pase algo en el periférico, tú nada más nos avisas y nosotros nos encargamos de hacer justicia. Me sentía la mujer más segura del periférico porque decía ‘Si algún día alguien me molesta o alguien me quiere asaltar, le hablo a Pedrito y se avientan todos'”, aseguró la conductora.

Relató que vio por el retrovisor de su vehículo cómo corrían todos hacia ella. Foto: Instagram/@

inesgomezmont



Asimismo, relató que un día, cuando ya había pasado el tramo en el que solían acompañarla, vio por el retrovisor de su vehículo cómo corrían todos hacia ella.

Una vez que le dieron alcance a su auto, le dijeron que la policía venía tras de ellos y le pidieron que los dejara subir a su vehículo para salvarse, por lo que la conductora accedió sin dudarlo y aunque en esa ocasión logró salvar a sus amigos, Gómez Mont, aseguró que después de ese momento no volvió a saber de ellos.

La anécdota de cómo ayudó a sus nuevos amigos, le dio los aplausos y el festejo del público que estaba presente en el show; sin embargo, tanto Mancera como Stanley, le dieron el apodo de #LadyPeriferico y #LadyCoyotedelPeriferico.

