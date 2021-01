Doctor Strange 2: Detienen rodaje de la película del Universo Marvel ¿Cuándo será el estreno?

Reino Unido decretó a inicios de este 2021 un nuevo cierre ante el aumento de casos de Covid-19 y el descubrimiento de una nueva cepa originada en el territorio. Esto afectó a diversas producciones de cine, como 'Doctor Strange 2', también conocida por el nombre de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz Elizabeth Olsen, quien interpreta a la Bruja Escarlata, confirmó que no seguirían con el rodaje, desmintiendo así los reportes que aseguraban que películas como 'The Batman' y la mencionada 'Doctor Strange 2', seguirían en grabación a pesar de las órdenes de las autoridades sanitarias.

Aprovechando la conversación, la actriz aprovechó para revelar un clip inédito de 'WandaVision' y algunos detalles de la serie que se estrenará el próximo 15 de enero en Disney+.

Elizabeth Olsen on Marvelu2019s #WandaVision, fan theories, and an exclusive never-before-seen clip! Posted by Jimmy Kimmel Live on Tuesday, January 5, 2021

¿Se retrasa el estreno de Doctor Strange 2?

Tras esta noticia, muchos de los fans están preocupados de que se vuelva a retrasar el estreno de la película en las salas de cine, sin embargo, se espera que esta nueva suspensión de labores no afecte el lanzamiento.

Hay que tomar en cuenta que Disney informó que la segunda parte de 'Doctor Strange' vería la luz hasta el 25 de marzo del 2022; por lo que tiene más de para terminar con la producción de esta película.

Se espera que cuando se puedan reanudar actividades se termine con las grabaciones para que pueda ser exhibida como está planeado. Hasta el momento, el estudio no ha hecho una declaración oficial.

El Universo Cinematográfico de Marvel fue de las franquicias más golpeadas por la pandemia, pues durante el 2020 no tuvo ningún estreno relacionado con los superhéroes. Disney planea retomar su proyecto en este 2021, ahora enfocado al streaming donde lanzará películas y series, la primera WandaVision.