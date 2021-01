Karol G enciende Instagram al presumir sus curvas en entallado traje de buceo

La cantante Karol G volvió a consentir a sus seguidores con un entallado atuendo, a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos que fueron tomadas por su madre y en las que no dudo en presumir sus incomparables curvas en un traje de buceo.

La reguetonera comenzó este 2021 con el look que luce desde el pasado noviembre, cuando se pintó su cabello de color azul. Un tono que le ha encantado a sus 36 millones de seguidores, quienes no paran de comentar sus imágenes con halagadores mensajes con respecto a su apariencia.

Karol G enciende Instagram

La colombiana de 29 años, compartió con sus fanáticos una serie de fotografías en las que se le puede ver disfrutando de un día el altamar. Para el día de descanso la cantante optó por lucir un ajustado traje de maga larga en color gris. Un toco frío que sin duda hace juego con su azulada cabellera.

Karol acompañó las fotografías con el mensaje "Mi mami me las tomó y ella me dijo cómo posar"; la publicación ya alcanzó los 4 millones de "me gusta", además de que ha sido comentada por 14 mil personas, entre ellas varios famosos que destacan entre sus comentarios el outfit que eligió.

La cantante se encuentra en un gran momento de su carrera, pues su último tema musical "Bichota" se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad, algo con lo que la reguetonera se siente feliz y satisfecha del trabajo que hizo a pesar de las dificultades del año 2020.