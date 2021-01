La HERENCIA de María Félix que habría dejado a Frida Sofía: VIDEO

María Félix fue una de las mujeres más cotizadas de todo el cine mexicano, ya que tuvo la oportunidad de protagonizar varias películas con los galanes de moda.

Uno de los hombres más queridos que tuvo en su vida María Félix fue el cantante y actor Jorge Negrete, con quien tuvo uno de los amores más legendarios del cine nacional.

Ella tuvo muchos amores, pero siempre fue una mujer muy concentrada en su vida profesional y personal, en donde aparentemente pocas veces mostraba debilidad.

¿Frida Sofía heredó esto de María Félix?

Incluso en alguna entrevista dio una declaración muy legendaria que se quedó para la posteridad y que recordaremos aquí, porque algunos personajes de su familia parecen haber asimilado de forma idéntica.

"Yo no soy religiosa, yo tengo a mi Dios particular, yo hago las cosas a mí manera, no creo en determinadas cosas, no creo en todo lo que la gente cree, pero tengo un Dios ehhh", fueron sus palabras.

Y esta reflexión que hizo durante un programa remite en algunas situaciones a su ahijada Frida Sofía, quien ha tenido una etapa complicada en donde ha enfrentado serios problemas con su familia y en especial con su mamá, Alejandra Guzmán.