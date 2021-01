Mala Rodríguez derrocha sensualidad en toalla de baño: FOTO

La Mala Rodríguez superó las más de 65 mil reacciones en cuestión de horas con una sensual fotografía que dejó a más de uno de sus seguidores con la boca abierta.

La famosa cantante española publicó en su perfil oficial de Instagram una fotografía que de inmediato causó revuelo.

En ella se le ve a la ibérica con el cabello mojado, lo que supone que acaba de tomar un baño y sólo envuelta en una toalla.

Rodríguez presume parte de sus esculturales piernas, que se han vuelto toda una atracción para sus seguidores.

"I woke up like this", fue el mensaje con el que Rodríguez cautivó a sus seguidores.

El perfil oficial de la cantante española en la red social Instagram se ha vuelto una de las más famosas gracias a los sensuales desnudos que la cantante comparte casi a diario.