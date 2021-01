Así lucía Omar Chaparro antes de convertirse en FAMOSO ¿Qué se hizo? FOTO

Por medio de su cuenta de Instagram, el talentoso conductor de televisión, Omar Chaparro sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al compartir una fotografía demostrando cómo lucía en su etapa de estudiante.

Como sabes, el comediante se ha convertido en todo un ícono de la conducción en México debido a los destacados papeles que desarrolló en las dos temporadas de ¿Quién es la máscara? y Nailed it! México.

Además, Omar Chaparro también ha protagonizado importantes películas como "No manches Frida" y "Compadres"; también ha prestado su voz para producciones como "Kung Fu Panda", "Los Increíbles" y "Pokémon".

Así se veía de joven...

Ante sus más de 5 millones de seguidores, Omar Chaparro compartió una imagen de hace unos años en donde modela un pantalón de mezclilla, una camiseta y un peculiar peinado.

El conductor contó que cada uno de los elementos de su outfit tenían una razón ya que el pantalón era por si se armaba el "rodeo", la camiseta para jugar "basquetbol" y el peinado para sorprender a la chica que le gustaba.

"De cuando me vestía con pantalones vaqueros por si se armaba el rodeo y playera de tirantes (de mi papá) por si armaba la reta de basquetbol y me peinaba con secadora por si veía a La Niña que me gustaba", escribió.

