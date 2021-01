Arturo Peniche habla de los rumores de que Sharis Cid está embarazada de él

Arturo Peniche fue cuestionado en el programa Hoy sobre el supuesto romance que tiene con su consuegra Sharis Cid, de quien se rumora desde las últimas semanas estaría esperando un hijo de él.

Al respecto, el actor se tomó esta información a modo de broma y de paso negó que lo dicho fuera cierto, ya que no guarda ninguna relación de este tipo con la madre de su nuera

“A veces la gente me raya de que soy medio grosero o eso… mi consuegra embarazada de mí, ¡está padre!, ya ni edad tenemos los dos, pero bueno, esas cosas que hacen en internet a mi me da risa, en algún momento a la familia le han preocupado ese tipo de cosas, a mi me da risa… que hablen de mí, aunque sea bien, porque mal siempre hablarán”, respondió el actor.