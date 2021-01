Nath Campos le RESPONDE a Martha Figueroa y Andrea Legarreta tras su denuncia de abuso sexual

El pasado lunes 25 de enero, los conductores del programa Hoy se colocaron ante los reflectores luego de de emitir su opinión sobre el video que publicó, Nath Campos, quien denunció una agresión sexual por parte del youtuber conocido como Rix.

Nath Campos no pudo pasar por desapercibidos los comentarios que hicieron Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre luego de que los conductores del matutino le ofrecieran disculpas públicas.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer se pronunció en contra de las primeras declaraciones de los artistas y señaló:

“Si me gustaría decirles a estas personas, sobre todo las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no solo me están hablando a mí cuando dan su opinión, les están hablando a todas las personas que vivieron algo similar a lo que yo viví”.