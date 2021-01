León Larregui regresa a Twitter; defiende su opinión sobre las vacunas contra el Covid-19

El vocalista de Zoé, León Larregui, fue tendencia en las redes sociales, luego de que pidiera a sus seguidores que no se vacunaran contra el Covid-19, ya se trata de una "fase de control".

Ante esta situación, los administradores de Twitter cerraron su cuenta, pero la sanción duró poco, ya que fue habilitada otra vez y el cantante no dejó pasar la oportunidad para seguir defendiendo su opinión sobre el uso de las vacunas contra el Covid-19.

A los pocos minutos de que se habilitó otra vez su cuenta de Twitter, Larregui publicó este mensaje: "'Mi cuerpo, mi elección', no se diga más...”.

“Mi cuerpo, mi eleccion” no se diga mas... — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 27, 2021

Sin embargo, fue criticado por alguno de sus seguidores, quienes le objetaron que incitar a una campaña para no vacunarse no está bien, a lo que el cantante respondió: "Tienes razón, incitar no está bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para sí mismo o sus familias. (Al menos todavía). Pero en mi opinión personal, si me vuelve a dar, otra vez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias".

Tienes razon , incitar no esta bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para si mismo o sus familias. (Al menos todavia).Pero en mi opinion personal, si me vuelve a dar ,otravez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias https://t.co/uZLN02wAkO — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 27, 2021

Hay que recordar que en México suman más de 150 mil muertos por Covid-19, y los contagios han incrementado de manera exponencial, llegando a un millón 763 mil contagios.

