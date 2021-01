Exnovia de Shia LaBeouf revela las cosas HORRIBLES que el actor la OBLIGABA a hacer

Cada vez son más las famosas que deciden alzar la voz y contar la violencia que sufrieron. FKA twigs lo hizo en diciembre pasado, cuando denunció los abusos de los que fue víctima durante su relación con el actor Shia LaBeouf. Ahora, la cantante dio los detalles de sus vivencias.

Luego de presentar una denuncia en la Corte Superior de Los Ángeles por agresión sexual, así como abuso físico y mental. Asimismo, retomó brevemente el tema a través de su cuenta de Twitter. Pero fue hasta hace poco que contó toda su experiencia.

La británica, cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett fue invitada al podcast "Grounded", del presentador Louis Theroux, con el propósito de crear conciencia sobre lo difícil que es para una persona relatar la violencia de la que fue víctima. Así delató que durante ese noviazgo, se sentía asustada, intimidada y dominada por LaBeouf.

Una de las agresiones constantes de su expareja era controlarla en distintos aspectos. FKA twigs explicó que él le prohibía hacer contacto visual con otros hombres. Si ella era cordial con un camarero, el actor lo veía como si estuviera coqueteando o buscara serle infiel.

Declaró que en un inicio tuvieron un período de luna de miel, pero poco a poco, su exnovio se fue volviendo más violento y manipulador. Inclusive, ella tenía cumplir con una cuota de besos al día, es decir, tenía que darle cierta cantidad para que él se sintiera amado. Si no lo hacía, Shia se molestaba y se desataba una discusión durante horas.

"Tenía una cuota para cumplir de besos y caricias, pero nunca supe cuál era exactamente el número. Si no lo alcanzaba, él me regañaría durante horas y me haría sentir como la peor persona del mundo" confesó FKA twigs.

Además, la cantante reveló que el actor estadounidense solía despertarla entre las cuatro y siete de la mañana para recriminarle cosas que en realidad no habían pasado. Pero eso no fue lo más grave, como ya había contado antes, él intentó estrangularla en una ocasión:

Tras ese difícil episodio, FKA twigs se decidió a buscar ayuda en una línea telefónica para mujeres maltratadas, así como con un terapeuta. Después de 9 meses de relación, la británica por fin pudo dejar a LaBeouf y enfocarse en su recuperación. Sin embargo, no fue sencillo, la violencia que vivó la dejó con un síndrome de estrés postraumático. Y, menciona, que muchas personas la juzgaron por no alejarse antes.

El actor reconoció su comportamiento abusivo, pero aseguró que no todas las acusaciones son ciertas. También dijo estar en rehabilitación por su alcoholismo y conductas violentas:

"Muchas de esas acusaciones no son ciertas. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir" declaró a The New York Times.