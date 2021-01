¡Rompe el silencio! Danna Paola habla sobre lo que sintió tras la detención de Eleazar Gómez: VIDEO

Danna Paola, una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas en estos momentos cerró el año 2020 cosechando metas y alcanzando logros tan grandes que la han llevado al lugar en donde se encuentre ahora; en un momento gratificante de su trayectoria, rodeada del afecto y cariño de sus fans y lanzando nuevos y exitosos temas al mercado.

La artista inició el 2020 de la mejor manera; lanzando su nuevo álbum, KO (Knock Out), al mercado y colocándolo desde el primer día entre los más escuchados en las diversas plataformas de música, en este contexto Danna Paola habló recientemente sobre un tema del que no había dado declaraciones; la detención del actor Eleazar Gómez.

Muchos medios permanecieron durante mucho tiempo a la espera de alguna reacción o declaración de Danna Paola tras la detención del actor Eleazar Gómez, hace más de dos meses, sin embargo esto no ocurrió, hasta ahora que la actriz fue cuestionada sobre el tema durante una entrevista por televisión.

“Tenía la necesidad de hablar de otra manera”

Fue durante una entrevista que Danna Paola sostuvo en el programa Suelta la Sopa en donde rompió el silencio y decidió tocar el tema de la agresión de Eleazar Gómez a su expareja, Stephanie Valenzuela, y su posterior arresto. Algo que la cantante declaró le causó un gran “shock”.

“Por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero creo que la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia y de mis amigos”, indicó la artista. También destacó que decidió, en lugar de dar declaraciones ante las chamarras, manifestarse de la mejor forma en que lo podía hacer; componiendo y cantando.

“Tenía la necesidad de hablar de otra manera, mi responsabilidad como mujer es justamente hablar y alzar la voz de la manera en que yo quiera, estoy en todo mi derecho. Es algo que no me gustaría hablar, es un tema que ya pasaron muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz y ayudar a todas las mujeres que están pasando por alguna situación similar”, destacó la cantante y actriz.

Finalmente Danna Paola reveló que muy posiblemente su relación con el actor fue tóxica ya que incluso se vio en la necesidad de tomar terapia: “Para mí es un tema súper delicado y estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno y tan saludable. Es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar bien y ya estoy fuera, entonces no me gustaría revivir ese tipo de cosas”, concluyó.