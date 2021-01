Billboard Music Awards 2021 ya tienen FECHA, te decimos CUÁNDO y DÓNDE ver

Aunque venimos de un 2020 complicado en el que no hubo conciertos, tampoco festivales de música y el formato de algunas premiaciones tuvo que cambiarse; los artistas se esforzaron por mantener música para sobrellevar la pandemia y para premiarla lo más gustado los Billboard Music Awards de este año 2021 ya tienen una fecha definida para su transmisión.

¿Cuándo serán los Billboard Music Awards 2021?

Según un comunicado de la organización, los Billboard Music Awards se transmitirán en vivo el próximo domingo 23 de mayo de 2021.

Este 2021 los premios Billboard Music Awards (BBMA) estarán producidos por Dick Clark Productions y comenzarán a las 8 pm ET / 5 pm PT y serán transmitidos por la cadena NBC.

¿Quiénes están nominados este 2021?

Hasta el momento el presentador, los artistas musicales y los nominados aún no se han anunciado. Sin embargo se espera que entre la lista se encuentre The Weeknd, Taylor Swift, Ariana Grande, Doja Cat, Dua Lipa, Bad Bunny y quizá hasta por ahí se cuele el español C. Tangana que rompió récords con su sencillo "Tú me dejaste de querer".

Sin embargo, aunque queramos ver como nominados y ganadores de los Billboard Music Awards a nuestros artistas favoritos, la realidad es que los resultados se basan en las interacciones de los fanáticos con la música, incluida la venta de álbumes y canciones digitales, transmisión, transmisión de radio, giras y participación social, rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluido MRC Data.

Un recuerdo a los Billboard Music Awards 2020

Los Billboard Music Awards 2020 se emitieron el 14 de octubre, presentados por Kelly Clarkson y Post Malone fue el mayor ganador de la noche, pues se llevó a casa nueve premios por la producción en la que está incluida la canción "Circles".