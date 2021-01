Acapulco Shore: Potro, Brenda Zambrano y Nacha reaccionan al conocer a los integrantes de la temporada 8

Luego de darse a conocer a cinco de los integrantes de la nueva temporada de Acapulco Shore, las reacciones de las grandes estrellas de este polémico reality show no se hicieron esperar.

Así es, Potro, Brenda Zambrano y Nacha Michelson fueron los primeros en saltar en redes sociales para dar los primeros comentarios sobre quienes llegarán a la octava temporada de Acapulco Shore.

Pese a que Luis Caballero, mejor conocido como “Potro” decidió ya no formar parte del elenco base de esta nueva edición debido a que no considera a Acapulco Shore un proyecto que sirva para la nueva dirección de su carrera, aunque cabe mencionar que siempre ha dicho que está muy agradecido con dicho programa, pero ya no es algo que sea de su interés.

Potro, Brenda y Nacha no están conformes

Sin embargo, el también exparticipante de Guerreros 2020 hizo algunos comentarios en redes sociales, respecto a la elección de los nuevos integrantes de esta octava temporada y fue que a través de redes sociales, Caballero compartió con su excompañera el mensaje: “@brenzambranoc pues si va a estar divertida.

Además, Potro se pronunció luego de que en redes sociales, se asegurará que Ramiro sería su reemplazo, por lo que el también cantante inmediatamente saltó y escribió que él no tiene ningún reemplazo.

Por su parte, Brenda Zambrano realizó un comentario con un tono de sarcasmo al asegurar que era un super elenco.

Mientras que Nacha no tuvo reparos ni pelos en la lengua al asegurar que la presencia de Isa no era de su agrado ya que la guapa amiga de Potro le caía bastante mal.