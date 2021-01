Además de Mariana González, ellas son las 'Kardashian mexicanas'

Hace relativamente poco, Mariana González Padilla conoció a su suegro, don Vicente Fernández, en persona. Ella, por excelencia se ha ganado el mote de la 'Kim Kardashian mexicana', pero como las Kardashian casi siempre vienen en combo, la verdad es que ha habido otras mujeres que se han sumado a la tendencia y han ganado gran popularidad, debido a su parecido con la socialité Kim Kardashian.

Por eso, te compartimos una lista de todas ellas, para que las conozcas y admires por su belleza, que bastante les ha costado. Y quien no lo crea, nomás que vea cómo le fue a Kim Rodríguez con su última cirugía estética, que tras resultar fallida, perdió la vida no hace mucho tiempo.

Kim Kardashian es una celebridad norteamericana, que comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie. Sin embargo, tanto ella, como sus hermanas, se convirtieron en figuras influyentes a partir de la transmisión de su vida personal con el reality Keeping Up With The Kardashians.

El clan Kardashian conformado por Kim, Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall, posee una vida aspiracional, pues todas son millonarias, famosas y empresarias.

Clan González

Al igual que Kim, la actual novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González Padilla ha acaparado los titulares de los medios de comunicación y la familia de la nuera de don Vicente Fernández está llena de sorpresas. Ella es una empresaria tapatía casi 20 años más joven que el hijo mayor de “El Charro de Huentitán”.

Luego de ganar popularidad, la socialité ha sido muy abierta al hablar de las cirugías plásticas a las que se ha sometido para verse más bella y eso no es todo, en una entrevista aclaró detalladamente que Vicente Jr no es su sugar daddy, porque ella cuenta con los ingresos suficientes para hacerse cargo de sus gastos y los de su familia.

“No quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy. ¡Vicente no es mi sugar daddy!” contó en una entrevista.

Su madre fue la primera en dar de qué hablar por exhibir su lujoso estilo de vida. Foto: Instagram

Con la fama de Mariana, su familia saltó al ojo público a su familia y la primera en llamar la atención fue su mamá, Liliana Padilla quien también presume en redes sociales su estilo de vida glamoroso.

Y por si no fuera suficiente, recientemente, se desató un revuelo, porque el mismo Vicente Fernández Jr se encargó de presumir a sus cuñadas a quienes inevitablemente han comparado con las hermanas Kardashian. Sus nombres son: Lili, Angie, Montse y Marifer. Casi todas mantienen privadas sus redes sociales, con excepción de Angie, quien presume su excéntrica vida cada que puede.

Angie, es la mayor de 'Las González'. Cuenta con su propia marca de ropa y comparte con Mariana el proyecto “Dashan’s Boutique”, otra característica que coincide con el clan Kardashian.