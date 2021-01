Pide Vicente Fernández Jr. tomar en cuenta la trayectoria artística de su padre y no un escándalo

Vicente Fernández Jr. salió en defensa de su padre, tras la polémica generada en redes sociales a raíz de un video en el que se muestra al patriarca de la familia Fernández tocando deliberadamente el seno de una joven fanática mientras la abraza, aprovechando la toma de una fotografía.

“Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no (se) fijan en la trascendencia de 50 años de trabajo. En 50 años, no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá”.