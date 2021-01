Vicente Fernández sí se vacunó contra el Covid-19; ¡Pepillo Origel tenía razón!

El pasado 7 de enero Juan Jose “Pepillo” Origel dio a conocer en su canal de YouTube que Don Vicente Fernández ya había recibido la vacuna contra el Covid-19, al igual que sus hijos Gerardo y Alejandro. En un inicio, y tras darse a conocer esta noticia, la Dinastía Fernández negó la información revelada por el periodista.

Sin embargo, dos semanas después se dio a conocer finalmente que “Pepillo” Origel tenía razón, luego que este miércoles varios medios revelaron que tanto las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Salud habían convocado a un grupo de funcionarios, familiares y artistas para que formaran parte del ensayo clínico de la Fase 3 del protocolo establecido por la farmacéutica CanSino Biologics.

Acerca de este tema re refirió ayer Juan José Origel en su canal de YouTube, al comentar: “hoy me despierta con una llamada Jorge Carbajal y me dice, ‘oye, ¿ya viste lo de la vacuna de los Fernández?’”. Fue entonces que “Pepillo” Origel habló sobre los reclamos que recibió de mucha gente, incluida la misma familia Fernández.

“Se me echaron encima”

Juan José Origel compartió cómo se le criticó luego que diera a conocer la noticia de los Fernández: “se me echaron encima todos por andar diciendo que ya se aplicaron la vacuna. Ya vienen todas las causas, el por qué y cómo se vacunaron. Se lo mandé también a los Fernández y ya no me contestaron”, compartió el periodista en su programa.

También aseguró que se mostró sorprendido por la forma en que la Dinastía Fernández se tomó la noticia, de una manera tan personal: “nunca pensé hacerle daño a los Fernández y mucho menos a don Vicente. Lo dije pero no se me hizo nada del otro mundo, qué bueno que se vacunaron, ¿por qué no decirlo? Es como cuando a alguien le da el covid y no quiere decirlo a nadie, bueno es lo que nos está pasando a todo el mundo”, declaró “Pepillo” en la grabación que compartió en YouTube.

Don Vicente y sus hijos Alejandro y Gerardo Fernández recibieron la vacuna contra el Covid-19 cuando acudieron a las oficinas de Epic Research el pasado 19 de diciembre, empresa responsable de supervisar la Fase 3 de la vacuna CanSino Biologics; así lo reveló la información publicada por Latin US.