“Soy un ciudadano que verá por las necesidades de la gente”, sostiene Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Abarca, cantante de música mexicana, se presentó como el candidato del Partido Encuentro Solidario por el Distrito 20 de Jalisco. Mientras que su novia, Mariana González buscará la diputación por el Distrito 3.

“Soy un ciudadano que va a atender y ver por las necesidades del ciudadano y en lo que yo no puedo tener experiencia o el conocimiento, tenemos un partido atrás, que tiene la experiencia para podernos enganchar y salir adelante como partido y cumplirle a la población”, aseveró el vástago del artista conocido como ‘El Charro de Huentitán’.

Vicente Fernández Jr. responde a la gente que duda y crítica a los ciudadanos comunes que buscan cargos públicos, argumentando que no cuentan con la capacidad política, en este caso para ocupar una curul en la siguiente Legislatura.

El cantante que anteriormente buscó ser candidato independiente a la gubernatura de Jalisco, se dijo confiado de que va a ganar porque es gente común, gente de rancho.

“Yo vengo con el sombrero, orgullosamente como gente de campo, gente de animales, gente de ganado, gente de rancho. Y no queremos aparentar algo, no con caretas que no somos. Tenemos errores, carencia de experiencia pero tenemos un gran grupo que nos respalda”.