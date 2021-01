A Jalisco le falta ver lo peor del COVID, advierten especialistas

Jalisco está en un momento crítico de la emergencia sanitaria, se disparan los contagios, las muertes y las complicaciones que obligan hospitalizaciones y cuidados intensivos. Sin embargo, todavía falta ver lo peor de la pandemia por COVID-19 sostiene Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, en entrevista con El Heraldo de México.

“Vamos a seguir viendo estos casos y contagios, todavía vamos a seguir teniendo un gran número de casos confirmados y lamentables defunciones. Sin embargo, esperamos que con las restricciones que han tenido, en las próximas semanas comencemos a ver una desaceleración de contagios, porque es lo que tenemos (hoy) aceleración de contagios y de manera muy importante la transmisión”.

Coincide el Dr. Mario Márquez Amezcua, coordinador general de Epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara, aunque subraya que la responsabilidad individual es fundamental, con el Botón de Emergencia y la aplicación de vacunas irán bajando las cifras.

¿Cuál es la recomendación para sobrevivir a la pandemia? Mena Rodríguez subraya la clave de evitar los lugares “CCC”.

“La gente está cansada de estar en casa y de guardar la sana distancia, pero seguimos pidiendo que evite los lugares con tras tres ‘C’, lugares cerrados, concurridos y de cercanía personal, no permiten la sana distancia entre una y otra persona. Si tienen que salir de casa que sean solo para las actividades esenciales, hay que ver que sean lugares bien ventilados y donde se pueda mantener la sana distancia”. Noticias Relacionadas Jalisco digitalizará actas de defunción para facilitar acceso

En este tiempo de pandemia, pero en general hay que adoptar medidas no farmacológicas, protegernos además del cubrebocas y el lavado de manos que no sustituye ninguna otra medida, con el VCD, alimentos ricos en vitaminas C y D.

“Todo el tiempo es importante mantener un organismo sano, el sistema inmune fortalecido con ejercicio adecuado, aún en espacios pequeños. Y una alimentación sana, rica en vitamina C, A y suplementos como la vitamina D. Es muy importante una alimentación balanceada, no es necesario gastar grandes sumas para consumir naranjas, guayabas y otros alimentos que contienen vitamina C en cantidades importantes”.

