Zapotlanejo, Jalisco promueve evitar a quienes no usen cubrebocas

“Si no trae cubrebocas, sácale la vuelta” es la frase con la que el Ayuntamiento de Zapotlanejo promueve evitar a las personas que no usan correctamente el cubrebocas, ya que hay riesgo latente de contagiarse con COVID-19.

Las autoridades municipales adelantaron que se estarán instalando túneles sanitizantes en distintos puntos del territorio, para cuidar la salud de los habitantes.

El alcalde Héctor Álvarez Contreras hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad individual. El bajar la guardia ha cobrado la vida de 34 personas en el municipio durante diciembre y lo que va de enero.

El munícipe lamento que hay familias completas que están en aislamiento debido a la enfermedad respiratoria.

Además, el Ayuntamiento ha sufrido la ausencia temporal de 22 servidores públicos que resultaron positivos a COVID-19 y se encuentran en aislamiento hasta que logran su recuperación.

El alcalde insistió que el uso de cubrebocas en cualquier lugar público o comercial es obligatorio.

“Debemos entender que no debemos platicar con ente que no trae cubrebocas. Debemos proteger a nuestros trabajadores, a nuestra familia, a nuestra gente. Este ya no es un tema de gobierno, estamos batallando todos los días porque nos ha tocado ver situaciones críticas y lamentables en las que hay personas que tienen síntomas les hicieron la prueba, dieron positivo y los vemos en la calle caminando.

Esto nos preocupa y nos lleva a reiterar que por ahora lo más importante es concentrarnos en el cuidado de la salud de las personas y la economía del municipio sin perder de vista que necesitamos un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, que comienza en la conciencia individual”.