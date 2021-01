¡Heeey güera! Regina Blandón la rompe en redes con su radical cambio de look

La actriz mexicana Regina Blandón volvió a sorprender a sus seguidores en redes tras su radical cambio de look en el que presumió una melena dorada que destacó aún más su belleza.

Blandón compartió en Instagram una postal en donde luce una nueva imagen con la cual estrenó el nuevo año. La actriz, reconocida por su talento y su versatilidad para interpretar distintos personajes, dejó claro que la vida es cuestión de cambio, y no hay que temerle a ellos.

Ahora dejó atrás su característica melena castaña para mostrarse rubia, un color que destaca otras de sus facciones y la hacen ver espectacular: “Muy #HeyGüera (y parece que me puse unas orejas de gato, pero no). Tomen: unos jotkeiks porque es domingo y un (no sé quién es)," escribió en su Instagram la actriz y comediante.

La postal rompió las redes

La fotografía que compartió Regina Blandón rompió las redes al poco de publicarse, hasta ahora supera ya los 100 mil “me gusta” en Instagram, en donde cuenta con más de tres millones de seguidores, quienes reaccionaron a su publicación.

''Te quedó bien lindo el cabello’’, ''Te amamos de güera'', ''Te ves muy chula'', ''Guapísima'', ''Te ves súper bien con ese color de cabello'', han sido solo algunos de los diversos comentarios que fueron compartidos en el post.

La actriz de 30 años, hija del actor Roberto Blandón, se dio a conocer en el mundo del espectáculo luego de interpretar al personaje Bibi en la serie de televisión La familia P. Luche, que se transmitió por Televisa durante varios años. También actuó en la película Como novio de pueblo.