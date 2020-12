Regina Blandón revela las verdaderas razones tras su divorcio; "fue un proceso doloroso", asegura

Una de las actrices más famosas y queridas del momento en la industria del entretenimiento en México es sin dudas Regina Blandón, quien saltó a la fama tras su papel en la comedia encabezada por Eugenio Derbez, “La Familia Peluche”, y desde entonces ha destacado en diferentes producciones gracias a su enorme talento y belleza.

Desde sus inicio Regina Blandón ha demostrado que debido a su talento es capaz de participar en prácticamente cualquier tipo de proyecto, desde películas trágicas y hasta comedias, y durante toda su vida como artista se ha destacado por ser una persona que separar muy bien su vida privada de su vida pública.

Es por ello que en muy raras ocasiones, sino es que “casi nunca”, se le ve mencionar a su familia o parejas; tal ha sido la discreción con la que ha manejado su vida privada que en realidad muy pocas personas saben que la guapa actriz estuvo casada.

Así como lo lees, quizás no lo sabías, pero la “niña rara” de la Familia Peluche, sostuvo una relación amorosa con Roberto Flores misma que duró desde 2014 y hasta 2017, estando casados solamente por 10 meses.

Se terminó el amor

A pesar de que celebraron amor al realizar su boda, no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que no eran exactamente el uno para el otro y que tenían muchos problemas de comunicación que eran irreparables.

Recientemente Regina Blandón ha revelado los motivos que la llevaron a tomar esta dura decisión:

“Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro (...) Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero".

Fue así que esta historia de amor no llegó a buen puerto, pero sin duda los tripulantes de este barco tendrán una nueva oportunidad de ser felices, tal cual como lo ha recalcado la joven y talentosa actriz.